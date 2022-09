Lễ trao tặng cờ Tổ quốc, học bổng và xe đạp do UBND tỉnh Long An và Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức vào sáng 6-9, tại UBND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng cùng một số nhà tài trợ.



Ông Trương Hòa Bình đã trao cho lãnh đạo Tỉnh ủy Long An lá Quốc kỳ do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chưong trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao cho lãnh đạo Tỉnh ủy Long An lá Quốc kỳ do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chưong trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động.

Tiếp đó, ông Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc đến lực lượng biên phòng và người dân sống dọc tuyến biên giới Campuchia của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Ông Trương Hòa Bình trao học bổng của Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho học sinh huyện Vĩnh Hưng có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số cờ từ hợp phần Cờ Tổ quốc biên cương thuộc chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động, thực hiện từ tháng 6-2019. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã trao tặng 100 suất học bổng (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) đến các em học sinh.

Đồng hành với Báo Người Lao Động và chương trình trong đợt này, Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trao học bổng cho học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của cơ quan ngôn luận trực thuộc Thành ủy TP HCM, Báo Người Lao Động còn tổ chức thành công hàng loạt chương trình xã hội, cộng đồng, trong đó nổi bật là chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và 2 hợp phần quan trọng là "Đường cờ Tổ quốc" và "Cờ Tổ quốc biên cương".

Ông Dương Quang, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động, trao cờ Tổ quốc cho chiến sĩ biên phòng tại huyện Vĩnh Hưng

Đầu năm 2021, Báo Người Lao Động vinh dự tiếp nhận chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" từ ông Trương Hòa Bình, từ đó đến nay chương trình đã vận hành rất hiệu quả, thiết thực. "Chúng tôi mong muốn những phần quà được trao tặng trong ngày hôm nay sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, góp phần cùng địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội và chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc" - ông Dương Quang nói.

Ông Dương Quang trao bảng tượng trưng 1000 lá cờ từ hợp phần Cờ Tổ quốc biên cương cho ông Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng Trần Văn Cường cho biết Vĩnh Hưng là một huyện nông nghiệp, đời sống của người dân tại đây còn nhiều khó khăn. Ông Cường bày tỏ sự tri ân đến các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho địa phương và mong muốn tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ trong thời gian tới.

Học sinh vui mừng nhận xe đạp từ chương trình

Em Nguyễn Thị Khánh Băng (học sinh lớp 8, Trường THCS Thị trấn Vĩnh Hưng) và chị gái là Nguyễn Thị Thảo Nguyên (học sinh lớp 12, Trường THPT Vĩnh Hưng) là 2 trong số 100 học sinh được nhận học bổng. Băng cho biết dù đã bước vào năm học mới nhưng em và chị gái đều chưa có đồng phục mới, vẫn phải mặc đồng phục cũ của các năm trước để đến trường.

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi Lâm Tấn Lợi trao bảng tượng trưng 50 chiếc xe đạp cho đại diện địa phương

Công ty TNHH Vận tải - Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Trúc Minh trao tặng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng 1 xe cứu thương trị giá 930 triệu đồng

Người dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trong buổi lễ

"Em và chị sẽ dùng phần học bổng này để mua thêm đồ dùng học tập còn thiếu và bộ đồng phục mới để đi học" - Băng vui mừng nói.

Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô trao tặng huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 200 tấn xi măng để xây dựng công trình đường giao thông trên địa bàn huyện

Trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo địa phương trao thư cảm ơn đến nhà tài trợ, trong đó có Báo Người Lao Động

Cũng tại buổi lễ, Công ty TNHH Vận tải - Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Trúc Minh đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng 1 xe cứu thương trị giá 930 triệu đồng; Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô trao tặng huyện Vĩnh Hưng 200 tấn xi măng để xây dựng công trình đường giao thông trên địa bàn huyện; nhiều nhà hảo tâm đã trao 125 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.