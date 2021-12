Chiều 11-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023" và sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Đại tá Đỗ Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng - chủ trì hội nghị.

Đại tá Đỗ Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, lãnh đạo Thành ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể TP Phú Quốc…

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương; các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Đã tổ chức trao tặng quà cho các địa phương, nhà trường, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Tuyên truyền chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; các quy định trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các tập thể cá nhân nhận phần thường từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn và ngư dân hoạt động trên biển với hơn 20.000 lượt người, 1.950 lượt phương tiện; phát trên 37.500 tờ rơi và gần 7.500 quyển sách, tài liệu các loại.

Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Đỗ Văn Hiếu biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trong việc phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả đề án và chương trình trong những năm qua.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện đề án.

Thực hiện tốt các quy chế, kế hoạch, chương trình đã được ký kết; tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức triển khai và thực hiện.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng bằng khen và giấy khen cho 40 tập thể và 42 cá nhân của các cơ quan, đơn vị trong toàn bộ tư lệnh và các đơn vị trên địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau cùng các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành với lực lượng cảnh sát biển trong suốt thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân, trong đó có Báo Người Lao Động.