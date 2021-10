Đã trao tặng gần 430.000 lá cờ Tổ quốc

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai trên toàn quốc, chương trình đã trao và ký kết trao tặng gần 430.000 lá cờ Tổ quốc.

Cụ thể, chương trình đã thực hiện trao cờ ở 19 tỉnh, thành phố có biển như: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng. Chương trình cũng trao tặng cờ cho ngư dân 9 đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, Tiên Nữ, Hòn Tre, Lý Sơn, Phú Quý, Cù Lao Chàm, Bạch Long Vỹ. Trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 40.000 lá cờ Tổ quốc để tặng ngư dân đánh bắt gần 33 đảo, điểm đảo ở Trường Sa. Trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân 20.000 cờ Tổ quốc để tặng ngư dân đánh bắt gần 15 nhà giàn ở vùng biển phía Nam. Trao tặng gần 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 8 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang.