Đây là những cá thể động vật hoang dã do người dân các địa phương tự nguyện chuyển giao.



Tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn

Trong đó, 2 cá thể Khỉ đuôi lợn được anh Phạm Trung Dũng, quản lý Khu du lịch Trường Thành FARM, phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hải Phòng và Hạt Kiểm lâm khu vực Kiến An, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) bàn giao.



Một cá thể Rùa Sa nhân được người dân tại xã Thành Yên, huyên Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trạm Kiểm Lâm số 3, Hạt Kiểm Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Cá thể rùa sa nhân

Trước đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 1 cá thể Khỉ mặt đỏ (tên quốc tế là Macaca arctoides) do gia đình ông Bùi Văn Nất, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Sơn bàn giao.

Tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ

Sau khi tiếp nhận, đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương sẽ chữa trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, tâm lý, tập tính tự nhiên cho các cá thể và tái thả về môi trường sinh cảnh phù hợp.