Ngày 12-9, lãnh đạo UBND xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người đàn ông bị tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 7 giờ 43 phút ngày 12-9 tại đường ngang Km 69+186, lối đi vào thôn Bắc thuộc xã Cổ Dũng. Khi đó, tàu HP1 hướng Hà Nội - Hải Phòng đang di chuyển qua điểm giao cắt giữa đường dân sinh với đường sắt thì ông Nguyễn Văn K. (SN 1962, trú tại đội 4, thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành) điều khiển xe máy BKS 34B1-982.xx (hướng đường gom từ chợ Giống ra quốc lộ 5) vượt qua điểm giao cắt và dẫn đến tai nạn.

Ông K. bị tàu hỏa tông trúng tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tại nạn do nạn nhân không chú ý quan sát khi đi qua đường sắt.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường bảo đảm an ninh trật tự và bàn giao vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.