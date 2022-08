Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đánh giá năm 2022, dịch Covid-19 với các biến chủng mới lây lan nhanh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với đời sống xã hội. Bên cạnh đó, những vấn đề phát sinh do giá xăng dầu trong nước tăng cao dẫn đến giá nguyên liệu, vật liệu, chi phí sản xuất, vận tải tăng theo. Những yếu tố này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình phục hồi kinh tế trong nước, gia tăng áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh trên quy mô rộng khắp.



Lãnh đạo Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa khen thưởng cho tập thể xuất sắc

Trong bối cảnh như vậy, 6 tháng đầu năm, toàn công ty đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, tổ chức phối hợp tốt với các chi nhánh, thị trường trên toàn quốc, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến… nhờ vậy Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, trong quý II lợi nhuận trước thuế đạt 33,7 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ; doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.142 tỉ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm ước đạt 66,4 tỉ đồng, tương đương 65,8% kế hoạch năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Không chỉ làm tốt công việc kinh doanh mà công ty dành hơn 1,7 tỉ đồng để tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tại địa phương, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, nhà an dưỡng lão, xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 60-70 triệu đồng/hộ tại 3 huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa...

Những kết quả nêu trên đã góp phần khẳng định uy tín, tạo được vị thế vững chắc đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Dù thị trường nhiều biến động nhưng mã chứng khoán SKV của công ty được nhà đầu tư đánh giá rất cao. Doanh nghiệp duy trì tỉ suất cổ tức trên 8% đều đặn hằng năm, tăng trưởng ổn định, có tình hình tài chính lành mạnh và ngành nghề kinh doanh có tính ổn định cao.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đánh giá 6 tháng đầu năm 2022 nhờ sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên mà công ty đã đạt 63% kế hoạch năm, là một trong những đơn vị đứng đầu trong toàn Công ty Yến sào Khánh Hòa. Thời gian tới, ban lãnh đạo công ty mong muốn tiếp tục nối tiếp thành công kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022, giữ vững hệ thống phân phối, khách hàng, bảo đảm doanh thu lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông đề ra.