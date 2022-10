Ngày 9-10, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết qua công tác nắm tình hình, ngày 8-10, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận tung tin thất thiệt sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng, gây hoang mang cho dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng để đồng loạt rút tiền.



Công an tỉnh Hà Nam mời Nguyễn Kiên Q. tới cơ quan công an làm việc. Nguồn: Công an Hà Nam

Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã mời chủ tài khoản cá nhân đăng tin sai sự thật là Nguyễn Kiên Q. (SN 1982; ngụ thôn 1, xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) lên trụ sở Công an tỉnh Hà Nam để ở làm việc.

Tại đây, Nguyễn Kiên Q. đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tác động, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, hành vi của Nguyễn Kiên Q. là vi phạm pháp luật, hiện Công an tỉnh này đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo tất cả mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc đồng thuận bình luận với tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.