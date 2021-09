Sáng 21-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ông N., cán bộ Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tử vong tại nơi làm việc.

"Người này tử vong là do tự treo cổ, gia đình cũng không yêu cầu mổ tử thi. Các chứng cứ cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm"- lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc thông tin.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ ngày 20-9, một số nhân viên Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện ông N., cán bộ của Trung tâm, tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc.

Được biết, ông N. là người hiền lành, vui vẻ. Vào ngày 19-9, ông N. vẫn đi làm rồi ở lại cơ quan, ăn cơm cùng bảo vệ. Đến sáng 20-9, ông N. được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ.