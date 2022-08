Ngày 1-8, liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), khiến 3 chiến sĩ công an hi sinh, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào hơn 13 giờ cùng ngày. Ngau sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy.

Đến 15 giờ 28 phút, lực lượng báo về có 3 chiến sĩ hi sinh. Xác định ban đầu, cháy tại quán Karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa sửa chữa, hàn xì bị cháy.

Quá trình chữa cháy, Tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí. Lực lượng phát hiện thi thể của 3 cán bộ, chiến sĩ: Đặng Anh Quân, Đội trưởng và 2 chiến sĩ là Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc, cùng thuộc Đội PCCC Công an quận Cầu Giấy.



Ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quận Cầu Giấy (Hà Nội) hi sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hi sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

