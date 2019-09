Liên quan đến sự cố máy bay Boeing B787-9 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phải tiếp cận hạ cánh lần 2 tại sân bay Melbourne (Úc) ngày 18-9 vừa qua, ông Hồ Minh Tấn, Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay Cục Hàng không Việt Nam, đã có trao đổi với báo chí.



Ông Tấn cho biết về sự cố chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Melbourne (Úc) ngày 18-9 suýt hạ cánh nhưng chưa bung càng, nguyên nhân được xác định là do tiếp cận sân bay Melbourne không ổn định.

Một máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines hạ cánh - Ảnh minh họa

Ngay sau khi được thông báo vụ việc của Cục Hàng không Úc, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, tải dữ liệu xuống, phân tích, phỏng vấn tổ lái để đánh giá sơ bộ. Công tác điều tra do Úc thực hiện và cử đại diện Cục Hàng không Việt Nam sang. Sơ bộ, đánh giá nguyên nhân là do có yếu tố con người trong việc tiếp cận không ổn định. Tuy nhiên, ngay sau khi có cảnh báo của cơ quan chức năng của cơ quan quản lý bay phía Australua, tổ lái đã tiếp cận hạ cánh lần 2 an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, căn cứ Nghị định 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố tai nạn tàu bay, phần 19 Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Phụ ước 13, Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế, sự cố này được phân loại sự cố nghiêm trọng (mức B).

Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu đăng ký quốc tịch VN-A870 gia nhập đội bay của Vietnam Airlines tháng 11-2016 và từ năm 2017 được khai thác trên đường bay đi Úc.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của máy bay còn hiệu lực đến ngày 28-5-2020.

Cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay VN781 đều là người Việt Nam. Trong đó cơ trưởng 59 tuổi, có tổng số 20.700 giờ bay, riêng với máy bay Boeing 787 có 1.413 giờ bay. Cơ phó chuyến bay 30 tuổi, có 4.454 giờ bay, riêng với Boeing 787 có 1.795 giờ bay.

Cục An toàn vận tải Úc (ATSB) ngày 19-9 cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra ngắn liên quan đến sự cố chiếc Boeing 787 mang số hiệu VN-A870 của Vietnam Airlines. Trong quá trình máy bay tiếp cận hạ cánh, kiểm soát không lưu Melbourne đã thông báo cho phi hành đoàn rằng qua quan sát cho thấy càng máy bay chưa được hạ và sau đó phi hành đoàn đã thực hiện tiếp cận sân bay lần 2.

ATSB cho biết tiến hành khai thác thông tin từ phi hành đoàn chuyến bay và thông tin bổ sung theo yêu cầu. Kết quả được công bố cuối cuộc điều tra và nếu phát hiện vấn đề về an toàn, ATSB thông báo ngay cho các bên liên quan.

Thông thường, khi cất cánh xong một lúc, càng máy bay được rút vào trong khoang dưới thân máy bay và trước khi hạ cánh một vài phút, càng được mở ra để máy bay tiếp đất.