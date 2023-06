Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã vận động, hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ khó khăn với tổng kinh phí trên 60 tỉ đồng.



Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng chúc mừng chủ nhà được trao tặng nhà mẫu. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Với truyền thống "lá lành đùm lá rách", Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn hướng tới chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Công an giao Cục An ninh Kinh tế cùng Công an tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hoàn thành 1.200 căn nhà trước ngày Quốc khánh 2-9 để bàn giao cho người dân trong dịp này.