Trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Phan Thị Ánh Tuyết - Tổng Giám đốc Masterise Homes, đại diện Tập đoàn Masterise - cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thấu hiểu sự quan trọng của một tổ ấm đến cuộc sống của người dân nói riêng và bảo đảm an sinh xã hội nói chung, Tập đoàn Masterise đồng hành với chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động với mục tiêu góp phần hoàn thiện nơi ở kiên cố giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế, sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.



Đại diện Công ty CP Tập đoàn Masterise trao bảng tượng trưng 20 tỉ đồng cho đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, 200 căn nhà Đại đoàn kết sẽ được trao tặng các hộ dân tại Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái và 200 căn còn lại sẽ được trao tại tỉnh Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Tây Ninh và Quảng Bình. Các địa phương được tiếp nhận hỗ trợ thuộc khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai; đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trong đó nhiều người có hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhà ở xập xệ nhiều năm. Dự kiến, quá trình triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết sẽ hoàn thành vào tháng 12-2022.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành tới Tập đoàn Masterise, với trách nhiệm xã hội đã cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành từ Tập đoàn Masterise trong công tác triển khai chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2022 đã góp phần quan trọng củng cố thêm nguồn lực giúp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ cho người dân còn nhiều khó khăn.