Hẻm 281 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM những ngày này có thể nói như "một đại công trình", khi cùng lúc 3 công trình xây nhà trong hẻm thi công trở lại và đua nhau tăng tốc theo yêu cầu của chủ nhà.



Sáng đèn tăng ca

Sáng 16-10, dù là cuối tuần nhưng một phần diện tích ở đoạn giữa con hẻm 281 Trần Bình Trọng vẫn được trưng dụng làm nơi trộn bê-tông, sau khi chủ công trình xin phép bà con trong hẻm. Ở đầu hẻm, căn nhà 3 tầng lầu đã xây dựng gần 80%, nay chủ thầu và chủ nhà phấn đấu hoàn tất vào giữa tháng 11 nên cả tuần nay, công trình chia 2 ca làm việc với mỗi ca hơn 10 thợ xây dựng. Cách đó không xa, một công trình đang tất bật hoàn thành công đoạn xây thô… Cả con hẻm, xe chở vật liệu, thiết bị gia dụng ra vào liên tục.

Ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM những ngày qua, lượng xe chở vật liệu xây dựng ra vào không ngớt. Chỉ tính một đoạn ngắn từ đầu đường CN1 đi sâu vào 800 m đã có hơn chục công trình xây mới và sửa chữa nhà cửa.

Theo ông Đặng Văn Khưu (cư dân địa phương), hầu hết các công trình được chủ thầu tổ chức thi công hai ca. "Ban đêm, các công trình xây dựng đều sáng đèn. Đôi lúc cũng có người than phiền về tiếng ồn nhưng đa phần người dân đều thông cảm, bởi các công trình này đã phơi nắng, phơi sương gần 4 tháng. Vì thế, chủ thầu và chủ nhà nôn nóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành là điều có thể thông cảm được khi họ chọn giải pháp tăng ca vào ban đêm" - ông Khưu nhận xét.

Cùng lúc 3 công trình nhà ở được xây dựng lại trong hẻm 281 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM sau nhiều tháng ngưng thi công vì dịch bệnh Ảnh: LÊ PHONG

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đức Lượng - chủ thầu 2 công trình xây dựng nhà trên đường số 6, phường Bình Hưng Hòa - thi công ban đêm sẽ làm phiền nhà bên cạnh và bà con trong xóm nên ông và chủ nhà đã sang xin phép họ đàng hoàng và đa phần mọi người thông cảm.

"Hai chủ nhà của tôi phải thuê nhà ở trọ tính đến nay đã hơn 6 tháng, trong khi dự kiến ban đầu công trình hoàn thành trong 3 tháng. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi phải tăng tốc bằng mọi giá. Dù có xin phép nhà hàng xóm nhưng chúng tôi cũng tính toán kỹ các công đoạn làm ban đêm là những công đoạn ít gây tiếng ồn nhất, đa phần là lắp ráp thiết bị" - ông Lượng cho biết.

Tại khu dân cư Vạn Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, hơn 100 công trình nhà ở dân dụng đang xây dở dang. Người dân địa phương cho hay kể từ ngày 1-10, nơi đây như hồi sinh khi các công trình xây dựng dân dụng đua nhau thi công trở lại. Khu lán trại với 300 công nhân xây dựng đến từ tỉnh Sóc Trăng trở nên nhộn nhịp hẳn.

Các bên cùng có lợi

Ông Thạch Tín - một trong 300 công nhân xây dựng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - cho rằng việc bám trụ tại TP HCM để chờ công trình thi công trở lại là quyết định đúng đắn của ông. Trước đây, công trình nơi ông làm việc có 10 thợ phụ trách, nay để thực hiện 5K nên chỉ còn 6 người. Chủ nhà muốn tăng tốc thi công trong điều kiện người ít nên chủ thầu tăng ca với nhiều ưu đãi.

"Việc nhiều, người ít nên công thợ chính từ 380.000 đồng tăng lên 420.000 đồng/ngày, thợ phụ 300.000 đồng lên 310.000 đồng/ngày. Chưa kể khi tăng ca đến 22 giờ, tiền công tăng gấp đôi. Thợ chính như tôi sẽ lãnh 840.000 đồng/ngày" - ông Tính tính toán. Theo ông, với đà này, chỉ riêng tháng 10, thu nhập của ông sẽ là 24 triệu đồng.

Bà Sen (phụ hồ) nhẩm tính với tình hình hiện tại, từ nay đến Tết, vợ chồng bà sẽ có được 50-70 triệu đồng "lận lưng" để về quê sắm Tết. "Tui đã điện thoại cho mấy đứa cháu dưới quê nhanh chóng thu xếp trở lại TP HCM làm việc. Giờ việc nhiều mà lương cũng khá nên nếu không lên làm là mất cơ hội" - bà Sen bày tỏ.

Đúng như bà Sen nói, cùng với sự tăng tốc của các công trình xây dựng dân dụng là nhu cầu về thợ xây chính ngày càng cao. Ông Nguyễn Thế Nhân - chủ công trình xây dựng ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa - cho biết đến nay, sau 14 ngày thi công trở lại, công trình vẫn chưa đủ thợ chính nên gần như ngày nào chủ thầu cũng phải cho tăng ca.

"Khi tăng ca, chắc chắn chủ nhà sẽ phải bỏ thêm chi phí không nhỏ để phụ với chủ thầu trả công cho thợ. Thế nhưng, trong tình thế thợ chính thiếu, chủ nhà muốn đẩy nhanh tiến độ để sớm có nơi ở đàng hoàng khi năm sắp hết Tết đến thì tính ra vẫn không thiệt là bao. Bởi lẽ, tiền thuê nhà trong quá trình chờ nhà xây xong cũng tốn kém không ít" - ông Nhân so sánh. Ông cho biết đã thuê nhà ở hơn 6 tháng nay để đợi căn nhà mình xây xong. Vì vậy, ông phải thương lượng với chủ thầu đẩy nhanh tiến độ bằng cách tăng ca, với lợi ích thấy rõ là ba bên cùng có lợi.

Cũng do chủ nhà muốn tăng tốc hoàn thành công trình nên nhiều vấn đề phát sinh với chủ thầu đã được giải quyết nhanh chóng một cách bất ngờ. Theo ông Nguyễn Đức Lượng, 4 tháng giãn cách rơi đúng vào mùa mưa, công trình ông nhận thầu xuất hiện tình trạng gỉ sét. "Thông thường, gia cố, thay thế lại để bảo đảm chất lượng công trình là do chủ thầu chịu chi phí. Thế nhưng hiện nay, gần như chủ nhà nào cũng thấy đó là do lỗi khách quan nên 2 bên nhường nhau một chút để đẩy nhanh tiến độ" - ông Lượng cho biết.

Cũng theo ông Lượng, tình huống nói trên đang xuất hiện rất nhiều ở TP HCM, nhất là những công trình vừa làm móng, đổ cột xong đã phải dừng thi công để thực hiện giãn cách xã hội.