Với chủ đề "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước", Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc sáng 10-3 tại Hà Nội với gần 1.000 đại biểu tham dự.



Đại hội xác định nhiệm kỳ 2022-2027 tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và hai khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XII Hà Thị Nga khẳng định Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã mở ra vận hội mới đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi Hội LHPN Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của tổ chức hội. Với tinh thần "Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển", đại hội sẽ tạo nên những đột phá nhằm khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng to lớn của các lực lượng phụ nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngày 10-3. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những đóng góp của các thế hệ nối tiếp ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Hơn 2 năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Các cấp hội cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã đồng lòng nỗ lực tham gia tích cực vào cuộc chiến chống dịch với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả. Những hành động, nghĩa cử cao đẹp của phụ nữ trong đại dịch đã khẳng định vai trò và sự đóng góp của tổ chức hội, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện "đa mục tiêu" vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tích cực hội nhập sâu rộng.

Gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng cho rằng các cấp hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Chiều tối 10-3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức để bầu Đoàn Chủ tịch, Đề án nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết danh sách 31 người trúng cử Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII - là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.