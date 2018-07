Xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 2 người tử vong

21/07/2018 20:21

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều 21-7, tại Km 1731+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).



Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bán tải mang BKS: 47C-166.96 do tài xế Phạm Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ huyện Krông Búk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Người dân lật xe lên đưa nạn nhân ra ngoài

Khi chạy đến địa điểm trên, xe bán tải lưu thông với tốc độ cao rồi tông vào xe máy mang BKS: 47U1 – 054.86 (chưa rõ người điều khiển) đậu bên lề đường. Tiếp đó, xe bán tải tông vào xe máy mang BKS: 37N2-4762 do anh Ngô Văn Diên (SN 1982, ngụ Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều. Chưa dừng lại, chiếc xe bán tải này tiếp tục tông vào xe máy mang BKS: 47U1 125.84 do ông Nguyễn Bá Sỹ (SN 1977, quê Thanh Hóa) chở theo anh Lê Doãn Trung (SN 1994, cùng quê).

Xe bán tải nát phần đầu

Sau khi tông liên tiếp vào 3 xe máy, xe bán tải lật nghiêng bên đường, đè 1 người bên dưới. Ngay sau đó, người dân đã lật chiếc xe để đưa nạn nhân ra ngoài.

Hậu quả vụ tai làm anh Diên và ông Sỹ tử vong, anh Trung bị thương rất nặng; 4 xe hư hỏng hoàn toàn

Tin - ảnh: C. Nguyên