Xe buýt lao xuống ruộng lật nghiêng, 1 người chết nhiều người bị thương

20/07/2019 20:59

Hiện trường vụ tai nạn

Tối ngày 20-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ Đội CSGT 1.46 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 20-7, xe buýt Thạch Thành mang BKS 37B -015.72 do tài xế Hoàng Văn Nam (SN 1972, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ (QL) 46 theo hướng TP Vinh - huyện Thanh Chương. Khi đi đến km 49+100 (QL46, đoạn qua xóm 10 Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống ruộng rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến chị Võ Thị Hiên (trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) đi trên xe buýt tử vong tại chỗ, 4 người khác đi trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, lan can đường bị hư hỏng nặng, chiếc xe buýt lật nghiêng dưới ruộng, hư hỏng nặng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 10 người đi trên xe buýt.

Nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin - ảnh: Đức Ngọc