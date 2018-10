Xe "điên" tông vào đám tang, 8 người bị thương

17/10/2018 14:58

Ngày 17-10, lãnh đạo Công an xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 8 người đang dự đám tang bị thương.



Đoạn ngõ hẹp mà xe ôtô bất ngờ tông vào những người dự đám tang

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 16-10 trong lúc một gia đình tại khu chợ ở thôn Xuân La (xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) đang tổ chức tang lễ cho người quá cố thì bất ngờ một chiếc ôtô "điên" phóng nhanh đã tông thẳng vào những người đến dự đám tang đang đứng trên con đường ngõ hẹp trước cửa nhà. Do quá bất ngờ, nhiều người đã không thể né tránh kịp.

Hậu quả, vụ tai nạn bất ngờ đã khiến 8 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 2 người bị gãy chân.



Xe "điên" lao vào trong ngõ, nơi có đám tang



Một số nhân chứng cho biết chiếc xe ôtô "điên" gây tai nạn màu bạc mang BKS 30A 601.19 chạy nhanh lao thẳng vào những người dự đám tang ở trong ngõ làm nhiều người bị thương, nhiều vật dụng như bàn ghế bị hư hỏng. Sau khi lao vào đám tang, lái xe ôtô không dừng lại mà tiếp tục phóng nhanh vào khu chợ ở gần đó rồi bỏ trốn.

Ông Nguyễn Văn Định, Trưởng Công an xã Thanh Sơn, cho biết hiện Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy truy tìm chiếc xe gây tai nạn, bỏ trốn.

Tr.Đức