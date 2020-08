Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22-8 khi chiếc xe khách giường nằm mang BKS 74B-008.xx đang lưu thông trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Lúc này, tài xế khi phát hiện khói bốc lên mù mịt từ khu vực gầm xe đã liền dừng xe và hô hoán hành khách xuống xe.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trong đêm - Ảnh: Facebook

Nghe tiếng đập cửa, hô hoán của nhà xe, hàng chục hành khách đang ngủ say tỉnh giấc, hoảng loạn tông cửa thoát ra ngoài. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm lên toàn bộ xe khách. Do tài xế phát hiện vụ cháy và hô hoán kịp thời nên toàn bộ số người trên xe khách giường nằm đã kịp thoát ra ngoài an toàn.



Nhận thông tin, Phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Hà Tĩnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận đám cháy tìm cách dập lửa. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, song xe khách giường nằm bị cháy trơ khung, hành lý cùng tài sản của hành khách trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn.



Sáng ngày 22-8, lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.