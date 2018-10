Xe khách chạy vào đường cấm, húc, kéo rê công an giữa phố

16/10/2018 11:51

Sáng 16-10, Công an phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đang tiến hành tạm giữ xe khách vi phạm đồng thời xác minh danh tính tài xế khi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.



Xe khách ủi thẳng chiến sĩ công an giữa phố phố ở Đà Lạt khiến người đi đường ngỡ ngàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15-10, hai chiến sĩ công an phường 8, TP Đà Lạt đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại đường Bùi Thị Xuân, phường 8 thì phát hiện xe khách mang BKS: 49X - 3186 của nhà xe Việt Tân (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ hướng ngã 5 Đại học Đà Lạt đi hồ Xuân Hương.

Xe khách vi phạm được Công an phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ để xử lý.

Khi phát hiện xe khách đi vào đường cấm lưu thông theo khung giờ quy định, nên công an đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành còn rồ ga bỏ chạy, ủi thẳng vào một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra, Công an phường 8 phối hợp với Công an TP Đà Lạt xác minh xe vi phạm đang được giấu cách vị trí vi phạm khoảng 500 mét.

Đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt cấm các loại xe theo các khung giờ quy định.

Trung tá Vũ Ngọc Anh, Trưởng công an phường 8, TP Đà Lạt, cho biết: "Chúng tôi đã đưa xe vi phạm về tạm giữ, đồng thời yêu cầu chủ xe lên làm việc để làm rõ vụ việc. Riêng đối với tài xế vi phạm, chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ để xử lý".

Đình Thi