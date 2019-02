Xe khách chở 60 người “làm xiếc” trên cao tốc rồi húc vào xe CSGT

11/02/2019 11:49

Ngày 11-2, theo báo cáo của Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc đường bộ số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) vào 17 giờ 30 chiều qua 10-2, xe khách mang BKS 37B-016.14 do tài xế Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, quê tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, chạy từ Nghệ An đi Hà Nội.



Khi đến km227, đoạn nút giao Cao Bồ thuộc địa phận tỉnh Nam Định, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phát hiện xe khách này có dấu hiệu nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Phúc không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga bỏ chạy, đánh võng trên cao tốc.

Chiếc xe khách vi phạm bỏ chạy và chỉ dừng lại khi bị xe CSGT ép vào lề đường - Ảnh cắt từ clip

Lực lượng CSGT đã tiến hành truy đuổi chiếc xe khách vi phạm. Sau một hồi truy đuổi, khi xe CSGT vượt lên, ép xe khách dừng lại thì tài xế xe khách còn điều khiển xe húc vào xe lực lượng làm nhiệm vụ rồi mới chịu dừng lại hẳn. Vụ va chạm khiến xe CSGT bị xước ở phần đầu.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe khách chở 60 người trong khi theo quy định chỉ được chở tối đa 46 người.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, giữ giấy phép lái xe của tài xế Hoàng Văn Phúc, đồng thời lập biên bản hành chính đối với Công ty vận tải hành khách Trung Trầm vì để tài xế chở quá số người quy định.

Huy Thanh