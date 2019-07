Xe khách vượt ẩu tông trực diện xe tải, tài xế tử vong, hàng chục người bị thương

21/07/2019 08:23

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21-7, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng làm 1 người chết và hàng chục người bị thương.

Thời điểm trên, xe khách do tài xế Tăng Đình Phước (SN 1972; ngụ xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy trên đường tránh theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến trước Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên thì xe này va chạm với xe khách khác do tài xế Phan Văn Hải (SN 1981, trú tỉnh Bắc Kạn) đang lưu thông cùng chiều.

Hai xe đối đầu nhau

Lực lượng CSGT giải quyết hiện trường vụ việc

Sau cú va chạm, xe khách do tài xế Phước điều khiển đã tông trực diện vào xe tải do tài xế Nguyễn Anh Huy (SN 1993, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển. Hậu quả, tài xế Phước tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong cabin. Hàng chục khách bên trong xe khách này bị thương, trong đó 11 người bị thương khá nặng.

Đến hơn 6 giờ sáng, hiện trường mới được giải tỏa

Lực lượng cứu hộ phải điều xe chuyên dụng đến đưa thi thể tài xế xe khách ra ngoài. Đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Phước cho xe vượt ẩu, qua mặt xe khách chạy cùng chiều nên xảy ra va chạm rồi đối đầu với xe tải đang chạy hướng ngược lại.

Danh sách hành khách trên 45 BKS 37B-02006 tuyến Bình Phước - Nghệ An bị thương được đưa vào bệnh viện. Ảnh: CSGT cung cấp





B.Vân