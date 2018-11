Xe máy tông vào đuôi xe tải, 2 công nhân chết thảm

04/11/2018 09:51





Rạng sáng 4-11, anh Nguyễn Hoàng Phúc (26 tuổi) và anh Trần Minh Luân (26 tuổi; cùng ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đi xe máy trên quốc lộ 1A theo hướng Cần Thơ – Vĩnh Long. Khi đi đến Km số 2046+450 (trước Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Vũ Quang Hùng (38 tuổi; ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đang dừng bên đường cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến anh Phúc, anh Luân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Được biết, 2 nạn nhân này là công nhân trong khu công nghiệp.

Sau khi xảy ra tai nạn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Hòa Phú đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.





Tin-ảnh: Ca Linh