Ngày 4-11, Đội Đăng ký, Quản lý Phương tiện Giao thông Cơ giới Đường Bộ, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP HCM đã có báo cáo xoay quanh thông tin việc một chủ xe BMW 330i (2,5 tỉ đồng) bốc được số 51G-999.99.



Theo đó, chủ nhân là một người phụ nữ cư ngụ quận 7, TP HCM. Toàn bộ quy trình bốc số đảm bảo tính khách quan và thực hiện ngẫu nhiên trên hệ thống máy tính.

Theo báo cáo, ngày 1-11, hai vợ chồng chủ nhân xe BMW 330i đã đến điểm đăng ký xe Rạch Chiếc (Thuộc PC08) để thực hiện thủ tục đăng ký. Quá trình thực hiện và tiếp xúc cán bộ bảo đảm khách quan, kết quả được hiển thị tại chỗ bằng hệ thống máy tính.

Theo PC08, Công an TP HCM biển số ngũ quý 9 nói trên được chủ nhân bấm chọn ngẫu nhiên

Vụ việc gây xôn xao trên mạng, nhiều người thắc mắc những biển số siêu đẹp vì sao rơi vào những dòng xe siêu sang.

Theo một nguồn tin, rất nhiều xe có biển số ngũ quý rơi vào những xe hạng sang (từ 2 tỉ đồng trở lên). Danh sách cho thấy những xe thuộc dòng nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài như Land Rover, Lexus, BMW, Mercedes…

Cụ thể như xe BKS 51F-666.66 đăng ký bởi hiệu Mercedes SL350 (trên 5,5 tỉ đồng) do một công ty quận 4 sở hữu; xe BKS 51G-666.66 thuộc hiệu Mercedes S450 (4,1 tỉ đồng) do người phụ nữ ở quận Bình Thạnh đứng tên; xe BKS 51F222.22 thuộc hãng Lexus LS600 (giá 5,2 tỉ đồng) do người một người ngụ quận 3) sở hữu; xe BKS 51F-999.99 của xe Lexus LX570 (giá 8,3 tỉ đồng)...