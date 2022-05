Chiều tối 15-5, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ôtô con, nhiều người đi trên xe may mắn mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Chiếc xe ôtô do anh H. điều khiển bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Facebook

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe ôtô mang BKS 37M-55.xx do anh N.T.H. (SN 1985, trú ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 46C.

Khi xe đi đến địa phận xóm Liên Khai, xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, anh H. cùng vợ và 2 con nhỏ hốt hoảng tông cửa thoát ra ngoài.

Anh H. sau đó hô hoán người dân xung quanh ứng cứu, nhưng do trời nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Được biết, trên tuyến đường quốc lộ 46 vào thời điểm xe bị cháy người dân phơi nhiều rơm rạ, có thể trong lúc xe lưu thông, rơm rạ đã cuốn vào gầm xe gây cháy.