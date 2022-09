Theo đó, vào khoảng 14 giờ 48 phút ngày 3-9, tại Km 45+800, quốc lộ 48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), xe ôtô con mang BKS 37A - 391.xx do Dương Văn Thành (SN 1975, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đã chạy với tốc độ 96 km/giờ, trong khi qua đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50 km/giờ.

Đến khoảng 14 giờ 55 phút, khi chiếc xe ôtô chạy tới Km41+100 thì bị tổ công tác số 3 của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà cố tình lái xe bỏ chạy.



Xe ôtô dập nát sau vụ tai nạn - Ảnh: N.Hoa

Đến khoảng 15 giờ 15 phút, xe ôtô này chạy đến Km39+900, quốc lộ 48A đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì tông phải xe máy do ông T.V.Q. (SN 1971) chở theo vợ là N.T.T. (SN 1980, cùng trú ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến vợ chồng ông Q. tử vong, 5 người đi trên xe ôtô bị thương nặng.

Tại hiện trường, xe máy bị dập nát, xe ôtô bị biến dạng hoàn toàn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi trên mặt đường.



Vụ tai nạn được camera hành trình xe ôtô ngược chiều ghi lại.

Đươc biết, gia đình vợ chồng ông Q. rất khó khăn, vợ chồng ông mất đi để lại 3 cháu nhỏ với mẹ già yếu gần 80 tuổi.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.