Chiều 26-10, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết CSGT đang phối hợp với VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe tải tông hàng loạt xe máy trên Quốc lộ 1, làm 11 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Theo Công an huyện Thủ Thừa, nhiều khả năng xe tải mất thắng, tài xế xử lý không kịp.



Hiện trường vụ xe tải lùa hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ

Khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, tài xế Trần Hoàng Anh (SN 1984, ngụ TP HCM) điều khiển xe tải lưu thông theo hướng TP HCM về Tiền Giang. Khi đến khu vực Cầu Voi trên Quốc lộ 1 - đoạn qua ấp 5, xã Nhị Thảnh, huyện Thủ Thừa - đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ. Tài xế giảm ga nhưng xe tải vẫn lao thẳng về phía trước, nơi có nhiều phương tiện đang đậu chờ đèn xanh.

Biết xe tải gặp trục trặc, phụ lái hô hoán báo động những người điều khiển xe máy đang đậu phía trước nhưng không kịp. Chiếc xe tải lao tới lùa hàng loạt xe máy, cuốn nhiều chiếc vào gầm, chạy tiếp một đoạn khá dài mới dừng lại.

Vụ tai nạn làm 11 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu; 7 chiếc xe máy hư hỏng.



Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông cục bộ

Tài xế xe tải cho biết anh mới mua xe này hôm qua. Hôm nay, anh điều khiển xe đi chở hàng cho khách chuyến đầu tiên và xảy ra tai nạn.



Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm cuối tuần nên dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT huyện Thủ Thừa đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.