Xe tải tông 5 xe máy trên Quốc lộ 1 do chở quá tải gần 100%

15/01/2019 13:27

Ban An toàn giao thông quận Bình Tân vừa có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe tải và 5 xe máy, xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ với đường Liên khu 4-5 (thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) hôm 6-1.

Vào lúc 16 giờ ngày 6-1, xe tải do tài xế Phạm Văn Ngũ (25 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển khi lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Gò Mây tới trạm thu phí An Sương - An Lạc, thì gây tai nạn tại giao lộ này.

Ôtô này tông liên hoàn 5 xe máy đang qua đường khiến một phụ nữ chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường khi đó, xe máy của các nạn nhân văng la liệt trên mặt đường, trong đó 1 xe tay ga kẹt cứng dưới đầu xe tải.

Hiện trường vụ xe tải tông 5 xe máy trên Quốc lộ 1 hôm 6-1

Theo Ban An toàn giao thông quận Bình Tân nguyên nhân ban đầu được xác định là xe này chở quá tải 96,25%, dẫn đến việc xử lý thắng không đảm bảo.

Cơ quan chức năng quận Bình Tân xác nhận ngay sau thời điểm vụ tai nạn xảy ra, các đơn vị đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Ngũ, kết quả là tài xế này không sử dụng.

Qua lời khai của tài xế, Công an quận Bình Tân sau đó đã lập các thủ tục kiểm tra hệ thống phanh của chiếc xe, đồng thời tiếp tục điều tra, giải quyết vụ tai nạn này.

Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây trong cả nước không chỉ khiến nhiều người ám ảnh mà còn giật mình bởi không ít vụ liên quan trực tiếp đến việc tài xế sử dụng ma túy, rượu bia. Sau vài đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, nhiều tài xế bị phát hiện vừa chơi ma túy vừa chạy xe càng khiến sự lo sợ gia tăng, chưa kể tình trạng xe chở quá tải vẫn đang nhức nhối.

Gia Minh