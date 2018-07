Xe tang chở tro cốt đang chạy bỗng bốc cháy nghi ngút

25/07/2018 19:25

Xe tang đang chạy bỗng bốc cháy

Thông tin trên được ông Đậu Phi Công, Trưởng Công an xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, xác nhận. Theo đó, vụ việc hi hữu trên xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25-7, trên quốc lộ 48E đoạn đi qua xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Theo ông Hội, vào thời gian trên, chiếc xe khách loại 12 chỗ (chưa rõ BKS) được cải tiến thành xe tang được một gia đình trú xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, thuê chở thì hài người thân đi hỏa thiêu. Trong lúc chở tro cốt cùng người thân từ Thanh Hóa về Nghệ An, khi đến đoạn đường dốc Phú Thọ, xã Nghĩa Hội, chiếc xe tang bỗng bốc cháy dữ dội.

Chỉ sau ít phút, chiếc xe bị cháy trơ khung sắt. Rất may những người trên xe tang cùng tro cốt người quá cố đã được đưa ra ngoài kịp thời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình người quá cố đã sắp xếp lên một chiếc xe khác đưa hài cốt về gia đình lo thủ tục mai táng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy hi hữu trên, theo một số thông tin, có thể do chập điện.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Nghĩa Đàn