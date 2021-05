Sáng 20-5, đoàn liên ngành tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk (tại số 308 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột), thuộc Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long, chi nhánh Đắk Lắk.



Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk ngang nhiên mở bán không phép

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã có quyết định thu hồi giấy phép nhưng tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng xăng dầu này vẫn mở cửa buôn bán ngay giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và lấy các mẫu xăng dầu để kiểm tra chất lượng.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk

Theo tìm hiểu, tháng 10-2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản cho biết nhằm chủ động dự trữ, cung ứng xăng dầu phục vụ công tác và chiến đấu, năm 2018, công an tỉnh đã ký hợp đồng liên kết với Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu - Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long để khai thác sử dụng trạm xăng dầu tại số 308 Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Công an về quản lý, sử dụng tài sản công, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo với Xí nghiệp Kinh doanh xăng dầu - Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long về việc thanh lý hợp đồng liên kết khai thác và đề nghị Sở Công Thương phối hợp thực hiện chấm dứt các thủ tục liên quan đến việc kinh doanh xăng dầu tại địa chỉ trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu

Trong một văn bản khác, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhiều lần gửi văn bản tới xí nghiệp đề nghị phối hợp, bàn bạc, thống nhất đi đến thanh lý hợp đồng nhưng chưa nhận được sự hợp tác.

Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ của Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk

Từ đề nghị của Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 5-2, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắkđã ban hành quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk. Bên cạnh đó, sở này còn yêu cầu Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long chi nhánh Đắk Lắk nộp lại giấy chứng nhận.

Xăng được lấy ra từ trụ xăng của Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk

Theo một nguồn tin, sau khi có quyết định thu hồi giấy phép, cửa hàng này vẫn không chấp hành, vẫn tiếp tục mở bán. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tới yêu cầu đóng cửa nên cửa hàng này dừng được một thời gian. Cách đây khoảng 2 tuần, Cửa hàng Xăng dầu số 1 Đắk Lắk tiếp tục mở bán cho người dân dù đã bị thu hồi giấy phép.