Xem xét kỷ luật lãnh đạo công an huyện vì để cấp dưới lấy trộm súng

05/10/2018 10:31

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ra thông cáo báo chí cho biết tại họp kỳ 49 đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.



Hai lãnh đạo Công an huyện Krông Bông bị xem xét kỷ luật do để cấp dưới lấy trộm nhiều khẩu súng.

Theo đó, đối với Đảng ủy Công an huyện Krông Bông nhiệm kỳ 2015-2020 thì trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã có khuyết điểm, vi phạm như: Thực hiện không nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Công an huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế, dẫn đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng.

Đối tượng Nguyễn Minh Chiến tại cơ quan điều tra

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện Krông Bông gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và cơ quan Công an huyện Krông Bông nên thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Công an huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đối với đại tá Bùi Xuân Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Bông thì trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có khuyết điểm, vi phạm như: Chịu trách nhiệm với các khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc để cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng. Đại tá Ngọc cũng thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị theo quy định của Bộ Công an, dẫn đến cán bộ trong đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng. UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận, sai phạm, khuyết điểm của đại tá Ngọc là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị và cá nhân đại tá nên thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật.

Nguyễn Minh Chiến 3 lần đột nhập kho vũ khí để lấy 9 khẩu súng quân dụng và nhiều đạn

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với thượng tá Hồ Viết Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông do có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, thượng tá Hồng chịu trách nhiệm với các khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc để cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thượng tá Hồng còn có vi phạm là chưa làm tròn trách nhiệm trong việc tham mưu cho bí thư Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị; thiếu kiểm tra, đôn đốc đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý kho vũ khí - công cụ hỗ trợ quy định nghiêm của Bộ Công an, dẫn đến cán bộ trong đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tang vật là nhiều hộp đạn đã bị Nguyễn Minh Chiến lấy đi

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh đầu tháng 2 đến tháng 12-2017, trung úy Nguyễn Minh Chiến (SN 1986, cán bộ kỹ thuật hình sự Công an huyện Krông Bông), đã dùng chìa khóa (làm thêm từ chùm chìa khóa của cán bộ phụ trách công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ) 3 lần đột nhập kho vũ khí Công an huyện Krông Bông lấy trộm 9 khẩu súng quân dụng và đạn các loại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 5 đối tượng trong đường dây này.

C. Nguyên