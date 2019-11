Từ đầu tháng 11, khi cái nắng hanh hao và gió se lạnh, trên khắp các con phố ở Thủ đô Hà Nội lại ngập tràn cúc họa mi. Loài hoa bình dị có nhụy vàng xanh được bao phủ bởi lớp cánh trắng muốt phía ngoài khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nao lòng.



Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhiều chủ vườn hoa cúc họa mi ở Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho biết loài hoa này năm nay "được mùa", hoa nở đều, bông to, trắng muốt, có lẽ do thời tiết khô hanh nhiều. Đặc biệt hơn so với những năm trước, nhiều chủ vườn đào trồng đan xen hoa cúc hoạ mi giữa các luống đào.

Tại khu vực Nhật Tân, một chủ vườn hoa cúc hoạ mi cho biết: "Nếu với diện tích canh tác khoảng 2.000 m2, có thể trồng hàng vạn cây. Khi hoa nở có thể thu hoạch liên tục trong vài tuần. Mỗi vụ như thế, chủ vườn thu bình quân khoảng 100-150 triệu đồng, vào những dịp đầu mùa, giá cao, một bó cúc to có thể bán được tới 70 ngàn đồng".

Cô Loan, một chủ vườn, chia sẻ: "Hoa năm nay được mùa nhưng giá thành giảm so với năm trước. Trồng cúc họa mi từ khi trồng đến lúc thu hoạch phải mất 5-6 tháng. Việc thu hoạch tuỳ thuộc vào thời vụ có lúc ít lúc nhiều, lúc nhiều thuê vài nhân công làm không xuể. Hoa được bán ra thị trường lúc đầu mùa giá thành cao hơn so với thời điểm gần về cuối mùa".

Chị Hạnh, một người bán hoa trên đường Thuỵ Khuê (Hà Nội), cho biết những ngày gần đây chị thường đi chợ đầu mối sớm mới có cúc họa mi để bán. Mức giá buôn vào cũng đã khá cao nên trung bình hiện nay chị đang bán lẻ với giá khoảng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/bó nhỏ.

Một mùa hoa cúc hoạ mi chỉ kéo dài từ tháng 11 đến đầu tháng 12

Vậy nên những người yêu hoạ mi phải tranh thủ thời gian để lưu lại vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa được mệnh danh là "đặc sản" mùa thu - đông Hà Nội.

Những xe cúc hoạ mi tỏa khắp các con phố Hà Nội

Loài hoa nhỏ, cánh trắng, nhị vàng mỏng manh thường nở rộ vào giữa tháng 11 hàng năm, khi những đợt gió đông bắt đầu tràn về

Nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn chờ thời điểm hoa cúc hoạ mi nở rộ để ra Hà Nội ngắm loài hoa này và check-in.

Những chiếc xe hàng rong trở đầy hoa cúc hoạ mi toả sắc hương có mặt len lỏi trên các con phố nhỏ ở Hà Nội như: Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Kim Mã hay Thụy Khuê, Thanh Niên…

Khoảng thời gian này, hoa cúc hoạ mi nở rất đẹp, nhiều người dân mua ở các xe, gánh hàng rong trên phố về cắm ở nhà

Vào dịp này, nhiều bạn trẻ đến tận vườn để check-in cùng với hoa cúc hoạ mi.

Nhiều chủ vườn hoa vui mừng vì năm nay được mùa