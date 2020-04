Clip thợ hồ dùng súng nhựa dọa tài xế xe tải

Qua tìm hiểu, nội dung các clip này được một số người dân ghi lại trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Sau khi xem các clip, nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước lời lẽ và thái độ của người đàn ông cầm vật nghi là súng. Nhiều người bình luận, chia sẻ yêu cầu lực lượng công an cần điều tra, làm rõ người đàn ông cầm vật nghi súng có thật sự là súng giả hay súng thật, nguồn gốc ở đâu để có hình thức xử lý.

Ông Đài cầm súng nhựa cự cãi lớn tiếng với người va chạm giao thông với mình (Ảnh chụp từ video clip)

Ngày 26-4, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời triệu tập bà Diệp Thị Nhiên (40 tuổi; ở ấp Mỹ Phú Tây, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) là người xuất hiện trong clip để làm rõ nguyên nhân.

Khai nhận với công an, bà Nhiên cho biết trưa 16-4, chồng bà là ông Huỳnh Văn Đài (53 tuổi; làm thợ hồ) dùng xe máy chở bà đi thăm người thân ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Khi di chuyển đến tuyến đường Cầu Sập – Ninh Quới thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe tải chạy cùng chiều.

Sau đó, ông Đài dùng một vật nghi là súng ra đe dọa, cự cãi quyết liệt với tài xế xe tải. Vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, có người dùng điện thoại quay lại rồi đăng trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, khẩu súng ông Đài cầm là súng nhựa. Công an đến nhà thì người vợ lấy súng nhựa giao nộp, còn ông Đài thì đã đi TP HCM làm thợ hồ nên công an đang mời về để xử lý.

Hiện công an đã thu giữ vật giống súng từ ông Đài và 3 viên đạn nhựa. Công an bác thông tin người cầm vật nghi súng được đăng tải trên mạng xã hội là cán bộ công an, mà đó là ông Đài, người hành nghề làm thuê.