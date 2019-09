Chuyện xảy ra ở cụm dân cư Suối Phèn (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Nơi đây có gần 100 hộ dân nằm sâu trong rừng, cách điểm trường mẫu giáo hàng chục km đường đất đá, về mùa mưa trơn trượt, lầy lội.



Đầu năm 2019, một điểm trường mẫu giáo được xây dựng tại cụm dân cư này, hứa hẹn sẽ là nơi theo học của gần 60 trẻ từ 3-5 tuổi ở Suối Phèn. Tuy nhiên, trường đã xây xong nhưng hàng chục trẻ trong độ tuổi đến trường ở đây vẫn phải ở nhà hoặc được bố mẹ gửi đi trọ học xa vì chưa có giáo viên.

Anh Giàng Seo Sèng (người dân ở cụm dân cư Suối Phèn) cho biết trường đã xây xong vài tháng nhưng chờ mãi mà không thấy mở cửa nên sáng nay, anh đưa cháu Tráng Thị Chi (4 tuổi) ra xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) để đăng ký cho con học nhờ. "Hôm nay là ngày đầu tiên, cháu phải sống xa bố mẹ đi trọ học. Con còn quá nhỏ, không chịu ở lại trọ học, cứ khóc đòi về nhà, nhưng không còn cách nào khác" - anh Sèng nói rồi vội quay mặt đi.

Cạnh đó, vợ của anh Giàng Seo Phỏng rơi nước mắt vì nhớ con. Anh Phỏng kể, năm học này, Cư Thị Vê (4 tuổi) được vợ chồng anh gửi ra nhà người quen đi học tại Trường mầm non Hoa Pơ Lang. "Đường sá lầy lội, không dám đưa cháu đi về trong ngày. Mẹ cháu nhớ con khóc quá, không muốn cho đi học. Mình đã động viên vợ, thứ hai mình chở đến trường, cuối tuần lại ra đón về" - anh Phỏng nói.

Trong khi đó, hàng chục trẻ khác dù đến tuổi đi học nhưng không có điều kiện nên đành cho con ở nhà như trường hợp con anh Giàng A Páo. "Vì không có xe máy, lại không có tiền cho cháu ở trọ nên phải để cháu ở nhà. Khi nào lớp học ở đây mở thì mình mới cho con đến học" – anh Páo chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Pơ Lang, cho biết trong năm học 2019 - 2020, trường có 8 lớp với 215 học sinh. Hiện tại, trường chỉ có 2 biên chế giáo viên và 1 giáo viên hợp đồng dài hạn nên cô Oanh và một hiệu phó nữa buộc phải đứng lớp. Hiện vẫn có nhiều phụ huynh học sinh ở cụm dân cư Suối Phèn và vùng lân cận đến xin học nhưng nhà trường không thể nhận thêm vì không có giáo viên.

Cũng theo cô Oanh, nhà trường có nghe thông tin huyện sẽ giao điểm trường mầm non vừa mới xây dựng ở khu dân cư Suối Phèn cho trường quản lý nhưng đến nay chưa nhận được văn bản chính thứ. "Hiện nay, nếu có nhận bàn giao điểm trường này thì chúng tôi cũng chưa thể đưa vào hoạt động vì không đủ giáo viên" - cô Oanh chia sẻ.

Theo ông Đoàn Văn Phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk G’Long, cuối tháng 8-2019, huyện Đắk G’Long mới được giao 125 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, nên chưa thể tổ chức tuyển dụng phục vụ năm học mới. "Chỉ riêng cấp mầm non đang thiếu hơn 190 giáo viên. Nhanh nhất thì phải đến tháng 11-2019 hoặc hết học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 thì huyện mới tổ chức thi tuyển, sắp xếp được nhân sự giáo viên phân bổ về cho các trường học. Do đó, điểm trường mầm non Suối Phèn vẫn phải tiếp tục đóng cửa chờ đợi đến khi nào huyện tuyển dụng được giáo viên thì mới có thể đi vào hoạt động" – ông Phương cho biết thêm.