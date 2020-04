Ngày 2-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an huyện Nho Quan triệu tập Đ.T.P.A. (SN 2002, ngụ xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.



Điền Thị Phương Anh tại cơ quan công an

Theo đó, vào ngày 1-4, chị Đ.T.P.A. có dùng tài khoản Facebook mang tên "Mai Huy" rồi đăng tải nội dung: "Công ty giày Adora Tam Điệp Ninh Bình nhà H xuất hiện công nhân từ ổ dịch Bạch Mai chăm người nhà ốm về không khai báo y tế cách đây 2 ngày đã bị sốt ngày mai công ty đã đóng cửa!!..".

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ xác định, thông tin trên là sai sự thật nên đã triệu tập chị P.A. tới làm việc.

Tại cơ quan công an, chị Đ.T.P.A. đã nhận thức được hành vi vi phạm và bị công an xử phạt hành chính 5 triệu đồng.