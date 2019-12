Sáng 11-12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã chất vấn hàng loạt sai phạm trong công tác xây dựng tại các dự án ở TP Nha Trang mà báo Người Lao Động đã phản ánh. Trong đó có các dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang tồn tại hàng chục biệt thự xây dựng trái quy hoạch, vượt tầng, sai mật độ xây dựng; 11 công trình xây dựng tại thôn Phước Lộc; 28 trường hợp tại thôn Phước Lợi; 29 trường hợp tại thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng)…

Các đại biểu cũng cho rằng những vụ việc này từ kỳ họp thứ 8 (tháng 7-2019), ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa đã hứa sẽ "cắt ngọn", xử lý nhưng đến nay việc xử lý sai phạm vẫn chưa triệt để, việc thi công vẫn ngang nhiên diễn ra, công trình xây dựng trái phép này vẫn tồn tại.



Dự án Ocean View Nha Trang ngang nhiên xây dựng công trình vượt quy hoạch, sai mật độ

Trả lời các vấn đề trên, ông Lê Văn Dẽ cho biết sở này đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính, 13 quyết định buộc tháo dỡ công trình sai phạm ở Dự án Ocean View Nha Trang. UBND TP Nha Trang đã thuê đơn vị tư vấn, tiến hành đo đạc, gửi hồ sơ để Sở Xây dựng thẩm định và xác định đến ngày 15-12 sẽ hoàn thành toàn bộ hồ sơ phương án cưỡng chế. Đến cuối tháng 12 này sẽ thực hiện việc cưỡng chế. Các công trình tại xã Phước Đồng thuộc thẩm quyền TP Nha Trang, TP Nha Trang đã lập phương án tháo dỡ 101 trường hợp xây dựng trái phép nhưng chưa tiến hành cưỡng chế.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết sẽ xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng tồn tại dai dẳng ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Giải thích lý do chậm trễ, ông Lê Văn Dẽ cho rằng tháng 6-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1804 thành lập Ban Chỉ đạo để xử lý trật tự xây dựng và đất đai. Ban chỉ đạo cũng đã tiến hành họp và phân công công việc cho các thành viên vào tháng 10. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo không xử lý được trường hợp nào do điều kiện chủ quan và khách quan. Trong đó, việc thay đổi Trưởng ban chỉ đạo do gặp một số vấn đề, còn Phó ban là ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường không tham dự. "Hiện nay, Trưởng Ban không còn nên khi nào có Trưởng Ban mới, chúng tôi sẽ tiến hành tham mưu và xử lý tốt hơn" z ông Dẽ nói.

Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng đối với những ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành đã hứa giải quyết hoặc đã xác định thời hạn giải quyết mà đến nay chưa giải quyết xong, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần giải quyết dứt điểm theo đúng lộ trình cam kết. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng lời hứa, cam kết trước cử tri. Ngoài ra, không để tồn tạị tình trạng lời hứa dây dưa, kéo dài và cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri để kịp thời xử lý những vướng mắt phát sinh.