Xử phạt nhiều người gây rối tại trạm BOT An Sương - An Lạc

27/01/2019 21:18

Theo ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, từ ngày 3-12-2018 tới 27-1-2019, tại trạm BOT An Sương - An Lạc xảy ra tình trạng một số đối tượng cùng tài xế nhiều lần dừng ôtô tại các làn thu phí, không mua vé hoặc dùng tiền lẻ để mua, gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 và làm mất an ninh trật tự. Một số trường hợp còn livestream trực tiếp trên Facebook nhằm lôi kéo người khác tham gia.



Ông Thiện cho biết UBND quận Bình Tân cùng các đơn vị liên quan trước đó đã triển khai nhiều phương án vận động, thuyết phục nhưng tình trạng trên vẫn liên tục xảy ra. Trước tình hình này, từ ngày 3-12-2018 đến 25-1-2019, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí, trong đó có các tài xế thường xuyên đến và cố ý gây ùn tắc giao thông. Trong đó, trường hợp bị xử phạt nhiều nhất là 3 lần.

Theo UBND quận Bình Tân, nhiều đối tượng cố tình kích động, gây rối an ninh trật tự bằng thủ đoạn cùng lúc sử dụng nhiều ôtô dừng tại tất cả các làn thu phí; sử dụng thiết bị Flycam ghi hình và livestream kêu gọi giới tài xế ủng hộ, thậm chí còn dùng loa phát thanh để tạo sự hiếu kỳ.

"Có nhiều tài xế rất bức xúc trước việc các đối tượng dừng xe, không cho lưu thông qua trạm khiến hàng hoá bị ách tắc" - ông Thiện nói.

Ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc Công ty IDICO, nhiều đối tượng tới phản đối trạm BOT An Sương - An Lạc với các lý do liên quan đến tính pháp lý của dự án, thời gian thu phí hoặc chi phí đầu tư các hạng mục công trình thuộc dự án… Tuy nhiên, khi đơn vị mời vào công ty cung cấp thông tin để giải quyết thì không có trường hợp nào.

Trước tình hình trên, theo UBND quận Bình Tân, ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, vận động, các trường hợp cố tình gây rối, địa phương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi như dừng, đậu xe sai quy định, gây rối, ảnh hưởng đến tình hình giao thông và an ninh trật tự.

Trạm BOT An Sương - An Lạc

Trong diễn biến mới nhất, ngày 26-1, UBND quận Bình Tân cho biết đã chỉ đạo Công an quận và UBND phường Bình Hưng Hoà tăng cường lực lượng có mặt tại trạm BOT An Sương - An Lạc để chủ động tình hình, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, cam kết trước ngày 31-1 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, lưu lượng xe qua trạm BOT An Sương - An Lạc tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, ông Ninh thông tin sẽ xả trạm trong dịp Tết Nguyên đán, từ 14 giờ chiều 30 tháng Chạp (4-2) đến 6 giờ mùng 4 Tết Kỷ Hợi (8-2).



Nhóm PV