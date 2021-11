Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 6-11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái.



Các công nhân liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Sao Vàng được đưa đến khu cách ly tập trung.

Trong đó, 23 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện liên quan đến ổ dịch Chi nhánh Công ty Sao Vàng Uông Bí; 4 ca Công ty TNHH Lâm sản Mạnh Hùng (TP Uông Bí); liên quan đến ổ dịch xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều) là 12 ca; phường Mạo Khê 1 ca F0; 1 ca F0 tại Móng Cái từ Campuchia về sau hoàn thành cách ly tại tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, tại 2 địa phương là thị xã Đông Triều và TP Uông Bí xuất hiện nhiều ổ dịch như: Trường Tiểu học Hồng Thái Tây, ổ dịch tại Công ty giày da Yên Thọ, Trường mầm non Hoa Phượng (Mạo Khê), Trường mầm non Sao Mai (Mạo Khê, thị xã Đông Triều); ổ dịch ở Chi nhánh Công ty Sao Vàng Uông Bí, Công ty Than Nam Mẫu - TKV, Công ty TNHH Lâm sản Mạnh Hùng (TP Uông Bí).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 3-11 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều, TP Uông Bí có nhiều diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều ổ dịch trong cộng đồng; hiện số ca bệnh F0 tăng nhanh chưa rõ nguồn lây, có nguy cơ bùng phát mạnh tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.



Đến nay, toàn tỉnh có 81 ca F0 đang được điều trị tại cơ sở y tế trong tỉnh và 17 ca F0 trên địa bàn thị xã Đông Triều đang được cách ly, điều trị tại nhà.

Lực lượng chức năng TP Uông Bí phong tỏa một hộ gia đình có nguy cơ cao.

Theo thống kê, từ ngày 11-10 đến nay ghi nhận 11 ca tái dương tính và 130 ca F0, trong đó, có 43 ca F0 nhập cảnh cách ly tại tỉnh; 87 ca F0 nội địa (cụ thể: 7 F0 lây nhiễm trong khu vực cách ly tập trung; 11 F0 trở về từ các tỉnh phía Nam; 3 F0 lây nhiễm từ người thân thực hiện cách ly tại nhà; 66 F0 phát hiện trong cộng đồng).



Hiện, Quảng Ninh đã tiếp tục truy vết lấy mẫu các F1, F2; sàng lọc người ho sốt; lấy mẫu nhóm nguy cơ (giáo viên, lái xe tiếp xúc đông người, học sinh chưa được tiêm), thành lập 8 đội lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương cấp phường, xã có F0.



Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh thống nhất phương án tổ chức cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại nhà (trừ trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già yếu bệnh nền…); tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các F1, nếu nghi ngờ lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR; tiếp tục xét nghiệm sàng lọc đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh được công bố, xét nghiệm sàng lọc định kỳ với các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

Theo cập nhật từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 TP Uông Bí, đến 19 giờ ngày 6-11, địa phương này đã ghi nhận 48 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2. Hiện, 9/10 xã, phường của thành phố đã có ca mắc Covid 19 hiện đang cư trú/tạm trú.