Ngày 30-8, ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cho biết vừa chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương hiện việc lắp đặt biển cấm hạn chế xe có tải trọng lớn đi qua đoạn tỉnh lộ 954 để tiếp tục theo dõi diễn biến vết nứt xuất hiện một cách bất thường.



Đoạn tỉnh lộ 954 trước khu hành chính thị xã Tân Châu đã xuất hiện vết răn nứt bất thường.

Theo đó, vào buổi trưa cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin về việc đoạn tỉnh lộ 954 nằm phía trước khu hành chính của thị xã Tân Châu xuất hiện vết nứt thì lãnh đạo chính quyền địa phương có đến khảo sát hiện trường. Qua đó, đoạn tỉnh lộ này có xuất hiện vết nứt nhỏ chạy dài khoảng 6 m. Vị trí vết nứt nằm cách bờ kè chống sạt lở của khu hành chính khoảng 2 m, chạy dọc theo qua khu hành chính đang thực hiện cấm các loại xe có tải trọng hơn 15 tấn đi qua đoạn đường trước khu hành chính thị xã.

"Trước mắt, chúng tôi cho lắp biển cấm các loại xe có tải trọng lớn và xe khách từ 15 chỗ trở lên không được đi qua khu vực này. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đến khảo sát để tìm ra nguyên nhân xuất hiện vết nứt bất thường này", ông Nê khẳng định.

Về vấn đề này, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết vừa có chuyến khảo sát khu vực xuất hiện vết nứt thuộc khu vực trước khu hành chính thị xã Tân Châu. Do các vết nứt còn khá nhỏ nên khó xác định được nguyên nhân do đâu vì các dấu hiệu cũng còn rất mơ hồ, không giống như đợt sạt lở vừa mới xảy ra trên tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, hình thái của vết nứt này rất giống với các vết nứt do sạt lở chứ không bình thường. Một nghi vấn khác là do công trình kè đã sử dụng nhiều năm nên bị sụp lún cục bộ bên trong dẫn đến nứt mặt đường bên trên. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của vết nứt để kịp thời báo cáo cho ngành chuyên môn nắm và xử lý chứ không được chủ quan. Đồng thời, mời đơn vị tư vấn thuộc Bộ NN-PTNT đến dùng các thiết bị đo, kiểm tra công trình kè để đưa ra phương án khắc phục.