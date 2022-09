Hơn 4 tháng sau khi Báo Người Lao Động trao tặng UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc 5.000 lá cờ Tổ quốc và khánh thành "Đường cờ Tổ quốc", ban quản lý đã liên tục chỉnh trang, hoàn thiện, thay mới cờ để đường cờ luôn mang màu tươi thắm.



Tự hào đi dưới đường cờ

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan. Con đường dẫn vào khu di tích kéo dài gần 3 km rợp bóng Quốc kỳ khiến ai nấy đều trầm trồ, xúc động.

Cùng gia đình từ tỉnh Nghệ An vào dâng hương các nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ TP Vinh) bất ngờ khi biết "Đường cờ Tổ quốc" là công trình do Báo Người Lao Động phát động, thực hiện. Ông nhận xét đây là sáng kiến hay, thiết thực và vô cùng ý nghĩa. Đường vào di tích rợp bóng cờ bay thể hiện sự trân trọng đối với di tích lịch sử; cũng thể hiện sự thành kính, tri ân của chính quyền địa phương với 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại đây. "Được sải bước dưới bóng cờ Tổ quốc, nhớ đến công lao của lớp người đi trước đã tận hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lòng tôi dâng lên niềm xúc động mãnh liệt" - ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ.

Là người địa phương, chứng kiến sự đổi thay mỗi ngày nơi đây, ông Trần Thanh Tùng (ngụ xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc) cho rằng công trình "Đường cờ Tổ quốc" đã nâng tầm diện mạo của khu di tích. Nếu như trước đây, chỉ những dịp lễ, Tết, người dân mới chứng kiến quang cảnh đường vào di tích rợp bóng cờ bay thì từ khi có "Đường cờ Tổ quốc", nhìn những lá Quốc kỳ tung bay mỗi ngày, ai nấy đều cảm nhận được truyền thống hào hùng, bất khuất của quê hương cách mạng.

"Những lá cờ Tổ quốc bay phấp phới khiến tôi cũng như mọi người con Can Lộc đều thấy phấn chấn, tự hào về quê hương cách mạng. Tôi luôn nhắc nhở con cháu ghi nhớ, phát huy truyền thống cách mạng của huyện nhà - quê hương của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Người dân khu vực xung quanh di tích cũng tự ý thức treo cờ thường xuyên để kết nối với công trình "Đường cờ Tổ quốc", điểm tô cho diện mạo chung của địa phương" - ông Tùng cho hay.

“Đường cờ Tổ quốc” tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào với quê hương, dân tộcẢnh: HẢI ĐỊNH

Địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước

Ông Trần Báu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho hay trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là yết hầu giao thông trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch; trở thành điểm quyết chiến chiến lược; nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trước sức mạnh của đế quốc xâm lược. Được ví là "tọa độ chết", "tọa độ lửa", Ngã ba Đồng Lộc "bom cày lên bom, đạn đè lên đạn" nhưng với tinh thần "sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm", rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Tiêu biểu trong số đó là 10 nữ anh hùng - liệt sĩ thanh niên xung phong đã trở thành huyền thoại.

Ông Trần Báu Hà nhấn mạnh với quyết tâm sắt đá "tim có thể ngừng đập nhưng huyết mạch giao thông không bao giờ tắc", "tất cả vì miền Nam ruột thịt", các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu đã góp phần làm nên một Đồng Lộc huyền thoại, Đồng Lộc anh hùng, vang danh cùng non sông đất nước. "Việc Báo Người Lao Động thực hiện hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc có ý nghĩa lớn và thiết thực. Qua đó, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau. Đồng thời, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng - liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước được độc lập, bình yên như ngày hôm nay" - ông Hà khẳng định.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý khu di tích, cho hay từ khi Báo Người Lao Động triển khai "Đường cờ Tổ quốc" tại đây, mỗi nhân viên ban quản lý luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. "Tự hào và xúc động khi mỗi ngày được đi dưới những lá Quốc kỳ tung bay trong gió, chúng tôi hứa với anh linh các anh hùng - liệt sĩ đã hy sinh vì non sông đất nước sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc" - ông Ước nói.