Sáng 10-8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Cục trưởng Cục Phong trào Bộ Công an cùng Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Bảo Lộc và người dân địa phương đã đến phúng viếng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phạm Minh Tú (50 tuổi, Công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đã gan dạ, dũng cảm quên mình trong tình huống cứu giúp nhân dân.



Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Cục trưởng Cục Phong trào Bộ Công an tại buổi tang lễ ông Phạm Minh Tú.

Trước di ảnh của ông Phạm Minh Tú, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Toàn đã gởi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến ông Phạm Minh Tú; đồng thời, đọc toàn văn thư thăm hỏi của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an tới gia đình đồng chí Tú.

Người nhà Công an viên Phạm Minh Tú nhận thư thăm hỏi, chia buồn từ Bộ Công an.

Qua công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai nắm tình hình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở và báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngày 8-8, ông Phạm Minh Tú, Công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trong khi làm nhiệm vụ cùng tổ công tác đặc biệt đã có những hành động gan dạ, dũng cảm quên mình trong tình huống cứu giúp nhân dân.

Nhiều ngày qua lũ lụt khiến nhiều địa phương ở Lâm Đồng thiệt hại nặng nề.

Ông Tú đã hy sinh do bị lũ cuốn trôi, nhận được nhiều lời tri ân và thương tiếc của nhân dân, đồng bào vùng thiên tai, mưa lũ. "Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình đồng chí Phạm Minh Tú đã hy sinh; đồng chí Phạm Minh Tú đã thể hiện tinh thần, phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân - "Vì nước quên thân, vì dân quên mình", vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tôi đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình đồng chí Phạm Minh Tú, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, trọng thể..." - thư thăm hỏi của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an.

Nước lũ tràn ngập nhà cửa, cuốn trôi vật dụng thiệt hại lớn về tài sản người dân.

Hàng ngàn ha cây trồng, vật nuôi thủy hải sản thiệt hại đến hàng trăm tỉ đồng.

Sạt lở đất khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc tê liệt.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương vất vả ứng phó với lũ lụt.