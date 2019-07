Yêu cầu Hà Nội dừng thu hồi sổ đỏ của cư dân tại các chung cư Mường Thanh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cuối giờ chiều ngày 10-7, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.



Theo nguồn tin, ngày 5-7, Cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và gửi đến VKSND TP Hà Nội để xem xét phê chuẩn. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tài liệu, thấy có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, ngày 8-7-2019, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đối với Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Theo quyết định phê chuẩn khởi tố bị can thì ông Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo quy định của pháp luật, đây là tội ít nghiêm trọng nên người phạm tội này sau khi nhận tống đạt quyết định khởi tố bị can thì không bị tiến hành tạm giam và được tại ngoại.