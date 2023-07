Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) về việc khắc phục hư hỏng đột xuất, báo cáo sự cố tại sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An).



Đương băng sân bay Vinh bị nứt vỡ một mảng lớn

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo ban đầu về việc hư hỏng đột xuất đường cất hạ cánh tại sân bay Vinh của Cục Hàng không, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khắc phục hư hỏng đột xuất, báo cáo sự cố liên quan đến lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

Cục chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc giám sát ACV, cảng hàng không Vinh trong việc khắc phục hư hỏng đột xuất; tổ chức xác minh nguyên nhân gây ra sự cố để chỉ đạo xử lý, khắc phục triệt để; ban hành khuyến cáo phòng ngừa, ngăn chặn sự cố; báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10-7-2023.

Bộ yêu cầu Cục Hàng không phối hợp với ACV tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện kịp thời những hư hỏng và các vi phạm về bảo vệ an toàn công trình tại sân bay Vinh và các sân bay khác trên toàn quốc để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đường cất hạ cánh ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bêtông nhựa bề mặt bị bong một mảng lớn vào sáng ngày 3-7.



Sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa.



Theo Cục Hàng không, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê-tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ban hành Quyết định đóng tạm thời sân bay Vinh do sự cố này từ 10 giờ 50 ngày 3-7 đến 10 giờ 50 ngày 4-7. Trong ngày 3-7, có khoảng 40 chuyến bay đến/đi sân bay Vinh.

Sau khi khắc phục, sân bay Vinh mở cửa khai thác trở lại từ 7 giờ sáng 4-7.