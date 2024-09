Thời tiết hôm nay 12-9: TP HCM và Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Thời tiết hôm nay (12-9), TP HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Về chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Gió Tây Nam trên khu vực hoạt động cấp 2-3; lượng mưa được dự báo dao động từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, mưa lớn chủ yếu xuất hiện ở TP HCM và Nam Bộ về chiều tối

Lưu ý, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nội, mang theo máy cưa và đồ nghề lên đường làm nhiệm vụ.

Cũng theo cơ quan dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 13-9, trên khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn với có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.