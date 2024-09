Thời tiết hôm nay, 26-9: TP HCM và Nam Bộ mưa rào về chiều tối và đêm

Hôm nay 26-9, thời tiết ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-32 độ C ở TP HCM, 31-34 độ C ở các tỉnh Nam Bộ.

Chỉ số UV ở TP HCM hôm nay thấp hơn hôm qua, có nguy cơ gây hại mức trung bình.

Hôm nay, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác

Nhiều ngày tới, thời tiết trên khu vực tiếp tục duy trì nắng ráo, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi với lượng mưa không lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.