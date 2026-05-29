Thời tiết hôm nay 29-5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết hôm nay 29-5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo hôm nay 29-5, mưa rào và dông rải rác có thể xảy ra ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29-5, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc với nền nhiệt cao nhất 31-34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thời tiết hôm nay 29 - 5: Nắng nóng hạ nhiệt , mưa dông tại nhiều địa phương - Ảnh 1.

Mưa dông có thể gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực. Ảnh: Hải Anh

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%; thời gian nóng từ 11-17 giờ.

Dự báo từ ngày 30-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung "hạ nhiệt" nhưng các chuyên gia cảnh báo về mưa rào và dông có thể xảy ra cục bộ.

Thời tiết hôm nay, mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều địa phương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay 29-5, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28-5 đến 3 giờ ngày 29-5 có nơi trên 50 mm như: Hạ Lang (Cao Bằng) 127,6 mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 72,8 mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 69,2 mm, Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69 mm, Văn Chấn (Lào Cai) 65,8 mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 90mm, An Minh (Kiên Giang) 84,2 mm, Tuy Phong (Lâm Đồng) 58,2mm, Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55,6mm,…

Dự báo ngày và đêm 29-5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Các nơi khác ở Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia cảnh báo, mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin liên quan

VIDEO: Sau đợt nắng nóng gay gắt, trận mưa "giải nhiệt" nhấn chìm nhiều tuyến phố Hà Nội

VIDEO: Sau đợt nắng nóng gay gắt, trận mưa "giải nhiệt" nhấn chìm nhiều tuyến phố Hà Nội

(NLĐO) - Cơn mưa lớn kèm sấm chớp xuất hiện vào chiều tối 28-5 khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn.

Nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, cảnh báo nguy cơ thiên tai cực đoan khác xuất hiện

(NLĐO) - Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, song cần chú ý rủi ro thiên tai mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí mát tràn về "giải nhiệt" cho miền Bắc, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt

(NLĐO) - Dự báo ngày mai 28-5, một khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, giúp giảm nền nhiệt và thu hẹp khu vực nắng nóng ở miền Bắc.

nắng nóng thời tiết hôm nay Sét mưa đá mưa dông lốc thời tiết hôm nay 29-5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo