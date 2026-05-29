Thời tiết hôm nay 29-5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29-5, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc với nền nhiệt cao nhất 31-34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.



Mưa dông có thể gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực. Ảnh: Hải Anh

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%; thời gian nóng từ 11-17 giờ.

Dự báo từ ngày 30-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung "hạ nhiệt" nhưng các chuyên gia cảnh báo về mưa rào và dông có thể xảy ra cục bộ.

Thời tiết hôm nay, mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều địa phương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay 29-5, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28-5 đến 3 giờ ngày 29-5 có nơi trên 50 mm như: Hạ Lang (Cao Bằng) 127,6 mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 72,8 mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 69,2 mm, Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69 mm, Văn Chấn (Lào Cai) 65,8 mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 90mm, An Minh (Kiên Giang) 84,2 mm, Tuy Phong (Lâm Đồng) 58,2mm, Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55,6mm,…

Dự báo ngày và đêm 29-5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Các nơi khác ở Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia cảnh báo, mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.