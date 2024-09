Thời tiết hôm nay 6-9: TP HCM và Nam Bộ mưa to về chiều và tối

Thời tiết hôm nay 6-9 ở TP HCM và Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C

Theo đó, mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa được dự báo trên khu vực dao động từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Lưu ý, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị.

Cũng theo cơ quan dự báo thời tiết, khu vực Nam Bộ chịu sự chi phối của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3. Gió mùa Tây Nam hoạt động trên khu vực có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa nhiều nơi.

Mưa to đến rất to ở TP HCM và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 15-9. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.