Thời tiết hôm nay 8-9: TP HCM và Nam Bộ có mưa về chiều và tối

Hôm nay, TP HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng nhẹ, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to ở TP HCM, cục bộ có nơi mưa rất to ở các tỉnh Nam Bộ.



Nhiệt độ thấp nhất trên khu vực từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, TP HCM và Nam Bộ mưa dông về chiều và tối

Theo đó, thời tiết TP HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục mưa dông vào nhiều ngày tới, chủ yếu tập trung vào chiều và tối.

Cụ thể, ngày 9 và 10-9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 11 đến 17-9 khu vực có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị.