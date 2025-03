Thời tiết hôm nay: Đông Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ, Bắc Bộ rét và khô hanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 đến 21-3, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời tiết nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Trong khi ở Đông Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C thì ở Bắc Bộ trời rét đậm, khô hanh. Ảnh: Văn Duẩn

Trong khi đó, ở Bắc Bộ, không khí lạnh đã yếu đi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ. TP Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Cơ quan khí tượng cũng vừa đưa ra dự báo về xu thế thời tiết cũng như dự báo về khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 4 đến 6-2025 trên phạm vi các vùng trên cả nước.

Về hiện tượng ENSO, từ tháng 4 đến tháng 6-2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-80%. Từ tháng 4 đến tháng 6-2025, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (TBNN) khi trên Biển Đông có khoảng gần 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới và khả năng đổ bộ vào đất liền là rất thấp.

Đề phòng thời tiết nguy hiểm khi mưa chuyển mùa

Trong tháng 4-2025 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5 đến tháng 6-2025.

Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 4-2025, muộn hơn so với TBNN, với số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi thuộc Trung Trung Bộ trong tháng 4-2025, cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Từ tháng 5-2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ tháng 4 đến tháng 6-2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng tháng 5-2025, nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong đó, tại khu vực Bắc Bộ, tháng 4-2025 tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN (phổ biến từ 70-120 mm, vùng núi có nơi trên 150 mm). Tháng 5-2025 tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-10% so với TBNN, riêng vùng núi có nơi thấp hơn 5-15% (phổ biến từ 120-220 mm, vùng núi có nơi trên 250 mm). Tháng 6-2025, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến từ 150-250 mm, khu vực vùng núi 250-500 mm, có nơi trên 500 mm).

Còn ở khu vực Trung Bộ, tháng 4-2025, tổng lượng mưa xấp xỉ so với TBNN, cụ thể: Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 60- 100 mm, có nơi cao hơn; khu vực Nam Trung Bộ phổ biến 20-40 mm, có nơi cao hơn. Tháng 5-2025, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn). Tháng 6-2025, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến 70-150 mm, có nơi cao hơn).

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 4-2025 cao hơn so với TBNN từ 5-10 mm (phổ biến 60-100 mm, riêng Nam Tây Nguyên phổ biến 100-180 mm, có nơi cao hơn). Tháng 5-2025, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến từ 150-250 mm, có nơi cao hơn). Tháng 6-2025, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến 200-300 mm, có nơi cao hơn).

Ở lưu vực sông Mê Kông, tháng 4-2025, tổng lượng mưa khu vực thượng lưu và trung lưu ở mức xấp xỉ TBNN; khu vực Hạ lưu cao hơn 10-20 mm so với TBNN cùng thời kỳ.