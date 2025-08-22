HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

B.T.Th

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trên đất liền và ngoài biển sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn, cảnh báo lốc, sét, mưa đá- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: ÁI MY

Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Đêm qua và sáng sớm nay (22-8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. 

Lượng mưa nhiều nơi vượt 60mm, trong đó trạm Quảng Ngần (Tuyên Quang) ghi nhận 152,6mm; Trấn Thịnh (Lào Cai) 80mm; Vân Hồ (Sơn La) 73,8mm; Nậm Hàng (Lai Châu) 61,4mm. Tại TP HCM, trạm Phạm Văn Cội cũng ghi nhận lượng mưa 67,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm 22-8, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến 30 – 60mm, riêng một số nơi trên 150mm. 

Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10 – 30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, một số điểm có thể xuất hiện mưa lớn cường suất >100mm/3 giờ, gây ngập úng nhanh.

Từ ngày 23-8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ sẽ giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

 Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. 

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn, cảnh báo lốc, sét, mưa đá- Ảnh 2.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Biển Đông và Vịnh Thái Lan: mưa dông, gió mạnh, sóng cao

Cùng thời điểm, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 1,0 – 2,0m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Đặc biệt, từ đêm 22-8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5 – 2,5m.

Khuyến cáo ứng phó

Người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần cảnh giác với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết và cảnh báo từ chính quyền địa phương.

Các đô thị và vùng trũng thấp cần chủ động phương án chống ngập. Ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông và Vịnh Thái Lan tuyệt đối không chủ quan, nên thường xuyên cập nhật dự báo, cân nhắc kế hoạch ra khơi và có biện pháp neo đậu an toàn.

