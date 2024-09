Thời tiết hôm nay: TP HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn

Hôm nay 18-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to ở TP HCM, cục bộ có mưa rất to ở các tỉnh Nam Bộ; ngày có lúc giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Hôm nay, TP HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa

Lượng mưa phổ biến trên khu vực từ 40-80mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị kém khả năng tiêu thoát nước, ven sông và kênh rạch" - Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Từ ngày 20-9 đợt mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Thời tiết trên vùng biển Nam Bộ hôm nay

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tầu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; độ cao sóng 2.5-4.5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 1.5-3 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và đông, trong cơn dông để phòng gió giật mạnh, lốc xoáy.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.